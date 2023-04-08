«Других вариантов нет»: Кравец рассказал, как «Авангард» собирается вытаскивать серию с «Ак Барсом»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, за счет чего его команда собирается вытащить финальную серию Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

«За счет характера, других вариантов нет. Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Сейчас надо хорошо отдохнуть. Анализировать, конечно, можно; опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто нужно выйти на следующий матч и сыграть так, чтобы вернуться сюда, отдать все силы и всё, что есть у каждого игрока», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, накануне в четвертом матче серии омичи дома уступили сопернику со счетом 0:1. Счет в серии стал 1-3, и уже в следующей встрече «Ак Барс» может оформить выход в финал.

В финале Запада ЦСКА выигрывает у СКА со счетом 2-1.