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Вудкрофт хочет остаться в минском «Динамо», но требует изменения финансирования

Канадец проводит отпуск на родине.
08 апреля 2023 10:10
автор: Александр Шульгин

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии по хоккею Крэйг Вудкрофт заявил, что хотел бы сохранить свои посты и в клубе, и в национальной команде.

«Я еще далеко не закончил анализ, но в отношении клуба уже сейчас могу сказать, что, если он хочет выйти в своих показателях на новый уровень, нужно внести большие изменения во многие аспекты функционирования.

Однозначно работа в «Динамо» мне очень интересна. Буду готов обсудить все идеи и детали с руководством клуба. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание», - приводит слова специалиста «Прессбол».

Напомним, в минувшем регулярном первенстве КХЛ минчане заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде проиграли СКА (2-4).

Сборная Белоруссии, как и России, в настоящее время отстранена от участия в международных турнирах.

источник: «Прессбол»
Вудкрофт хочет остаться в минском «Динамо», но требует изменения финансирования
Канадец проводит отпуск на родине.
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