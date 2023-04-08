Вудкрофт хочет остаться в минском «Динамо», но требует изменения финансирования

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии по хоккею Крэйг Вудкрофт заявил, что хотел бы сохранить свои посты и в клубе, и в национальной команде.

«Я еще далеко не закончил анализ, но в отношении клуба уже сейчас могу сказать, что, если он хочет выйти в своих показателях на новый уровень, нужно внести большие изменения во многие аспекты функционирования.

Однозначно работа в «Динамо» мне очень интересна. Буду готов обсудить все идеи и детали с руководством клуба. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание», - приводит слова специалиста «Прессбол».

Напомним, в минувшем регулярном первенстве КХЛ минчане заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде проиграли СКА (2-4).

Сборная Белоруссии, как и России, в настоящее время отстранена от участия в международных турнирах.