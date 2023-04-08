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Никита Гусев не попал в состав СКА на четвертый матч серии финала Запада с ЦСКА

Ранее СМИ сообщали, что у хоккеиста проблемы с алкоголем.
08 апреля 2023 16:35

Нападающий СКА Никита Гусев не примет участия в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.

Ранее СМИ сообщали, что хоккеист выведен из основного состава петербургского клуба из‑за проблем с алкоголем.

ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков). Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников; Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко; Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Макаров — Дронык, Гуськов — Мингачёв — Абрамов.

СКА: Николаев (Подъяпольский). Никишин — Фальковский, Галимов — Хуснутдинов — Яшкин; Педан — Ожиганов, Гребенщиков — Воробьев — Хайруллин; Камалов — Пашнин, Зыков — Бардаков — Волков; Коромыслов, Поляков — Глотов — Кетов; Комаров.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 8 апреля, на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Никита Гусев не попал в состав СКА на четвертый матч серии финала Запада с ЦСКА
Ранее СМИ сообщали, что у хоккеиста проблемы с алкоголем.
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