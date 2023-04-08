Никита Гусев не попал в состав СКА на четвертый матч серии финала Запада с ЦСКА

Нападающий СКА Никита Гусев не примет участия в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.

Ранее СМИ сообщали, что хоккеист выведен из основного состава петербургского клуба из‑за проблем с алкоголем.

ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков). Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников; Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко; Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Макаров — Дронык, Гуськов — Мингачёв — Абрамов.

СКА: Николаев (Подъяпольский). Никишин — Фальковский, Галимов — Хуснутдинов — Яшкин; Педан — Ожиганов, Гребенщиков — Воробьев — Хайруллин; Камалов — Пашнин, Зыков — Бардаков — Волков; Коромыслов, Поляков — Глотов — Кетов; Комаров.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 8 апреля, на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.