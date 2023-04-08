СКА в гостях победил ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Западной конференции 

Хоккеисты СКА оказались сильнее ЦСКА в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Степан Фальковский (39), Александр Волков (39) и Захар Бардаков (58). За домашнюю команду голом отличился Константин Окулов (25).

Таким образом, счет в серии стал 2-2.

Пятая игра между СКА и ЦСКА состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина. Плей-офф.

Западная конференция. Финал.

Четвертый матч

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Окулов (Провольнев, Светлаков), 24:56

1:1 – Фальковский (Глотов, Воробьев), 38:38

1:2 – Волков, 38:55

1:3 – Бардаков, 57:56

Вратари: Рейдеборн - Николаев

Счет в серии: 2-2.