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«Баффало» одержал волевую победу над «Каролиной»

Россияне не отметились результативными действиями.
08 апреля 2023 22:13
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сейбрз» на своем льду обыграл «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Кейси Мительштадт. Еще по одной шайбе забросили Расмус Далин, реализовавший большинство, и Тэйдж Томпсон.

Гости ответили точными бросками Сета Джарвиса, Йеспера Фаста и Себастьяна Ахо.

«Клинки» набрали 85 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая бороться за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

«Ураганы» со 109 очками идет на второй позиции, досрочно гарантировав себе место в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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