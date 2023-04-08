«Баффало» одержал волевую победу над «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сейбрз» на своем льду обыграл «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Кейси Мительштадт. Еще по одной шайбе забросили Расмус Далин, реализовавший большинство, и Тэйдж Томпсон.

Гости ответили точными бросками Сета Джарвиса, Йеспера Фаста и Себастьяна Ахо.

«Клинки» набрали 85 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая бороться за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

«Ураганы» со 109 очками идет на второй позиции, досрочно гарантировав себе место в плей-офф.