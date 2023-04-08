Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил их капитан Сидни Кросби. Еще по одной шайбе забросили Александер Нюландер, Дэнтон Хайнен и Евгений Малкин.

Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Пьюса Зутера.

«Пингвины» набрали 90 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Детройт» с 80 очками остался 12-м.