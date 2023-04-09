«Виннипег» нанес поражение «Нэшвиллу», у Наместникова голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на своем льду обыграл «Нэшвилл».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.
В составе «Джетс» по шайбе забросили Марк Шайфли (36-я минута) и Ник Пион (42-я). Голевой передачей отметился Владислав Наместников.
Игроки «Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев результативными действиями.
«Виннипег» набрал 91 очко и вышел на восьмое место в турнирной таблице Западной таблице.
«Нэшвилл» с 88 очками располагается на 10-й строчке.
источник: «Советский спорт»