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«Виннипег» нанес поражение «Нэшвиллу», у Наместникова голевая передача

Команды ведут борьбу за выход в плей-офф.
09 апреля 2023 08:45
автор: Александр Поволоцкий

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на своем льду обыграл «Нэшвилл».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Джетс» по шайбе забросили Марк Шайфли (36-я минута) и Ник Пион (42-я). Голевой передачей отметился Владислав Наместников.

Игроки «Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев результативными действиями.

«Виннипег» набрал 91 очко и вышел на восьмое место в турнирной таблице Западной таблице.

«Нэшвилл» с 88 очками располагается на 10-й строчке.

источник: «Советский спорт»
«Виннипег» нанес поражение «Нэшвиллу», у Наместникова голевая передача
Команды ведут борьбу за выход в плей-офф.
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