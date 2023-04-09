«Рейнджерс» обыграл на выезде «Коламбус», Шестеркин оформил шатаут

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанесли поражение «Коламбусу».

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

В составе победителей по шайбе забросили Джимми Веси, Крис Крайдер, Нико Миккола и Винсент Трочек. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Его соотечественник Артемий Панарин очков не набрал.

Голкипер »Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 20 бросков.

Нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отличиться не смог.

Клуб из Нью-Йорка набрали 106 очков и идут четвертыми в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» с 56 очками занимают 16-ю позицию.