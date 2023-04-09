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Первый гол Соколова в НХЛ помог «Оттаве» обыграть дома «Тампу»

Россиянин проводит в лиге третий сезон.
09 апреля 2023 09:30
автор: Александр Поволоцкий

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Тампу-Бэй».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу канадской команды.

В составе «сенаторов» шайбы забросили Дрейк Батерсон, Жюльен Готье, Патрик Браун, Алекс Дебринкэт, Марк Кастелиц и Клод Жиру. Еще один гол в активе россиянина Егора Соколова. Эта шайба стала для нападающего первой в карьере за клуб НХЛ.

Голевой передачей отметился защитник «Оттавы» Артем Зуб.

У гостей отличились Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отдал две результативных передачи.

«Оттава» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Тампа-Бэй» с 96 очками идет шестой.

источник: «Советский спорт»
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