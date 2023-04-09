«Вашингтон» проиграл дома «Флориде», у Кузнецова голевая передача

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в столице США завершилась со счетом 4:2 в пользу «пантер».

В составе «Флориды» шайбы забросили Картер Вераге, Аарон Экблад, Мэттью Ткачук и Сэм Рейнхарт. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 22 броска.

У «Вашингтона» голами отличились Дилан Строум и Том Уилсон. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился передачей.

«Флорида» набрала 91 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» располагается на 13-й строчке с 77 очками.