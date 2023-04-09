«Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Филадельфию», Сорокин сделал шатаут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своем льду уступили «Филадельфии».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе клуба из Нью-Йорка шайбы забросили Скотт Мейфилд, Брок Нельсон, Самуэль Болдюк и Хадсон Фэшинг. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 бросков.

Отметим, что вратарь оформил свой 16-й шат-аут в карьере в свитере клуба.

«Островитяне» набрали 91 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Филадельфия» с 71 расположилась на 11-й позиции.