Кузьменко принес «Ванкуверу» победу над «Калгари», реализовав решающий буллит

«Ванкувер» победил «Калгари» в серии буллитов в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча на льду «Кэнакс» завершилась со счетом 3:2 в ползу хозяев.

В составе »Ванкувера» в основное время отличились Коул Макуорд (10-я минута) и Элиас Петтерссон (14-я). У «Флэймз» шайбы забросили Элиас Линдхольм (41-я) и Назим Кадри (47-я).

Победный буллит реализовал российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко. Всего на счету форвварда в текущем сезоне 71 очко (38+33) в 78 матчах.

«Ванкувер» занимает 12-е место на Западе, набрав 79 очков. «Калгари» на 9-й позиции. У «Флэймз» в активе 90 очков.