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Голевая передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

«Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.
09 апреля 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

«Лос-Анджелес» уступил на своем льду «Колорадо» в матче чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лавин».

В составе победителей дубль оформил Дениса Мальгина. По шайбе забросили Алекс Ньюхук и Брэд Хант.

Отметим, что голевая передача в активе российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

У хозяев дважды отличился Адриан Кемпе. Еще один гол на счету Виктора Арвидссона.

«Колорадо» набрал 102 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» имеет в активе 100 очков и идет шестым.

Отметим, что обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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