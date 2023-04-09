Голевая передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» уступил на своем льду «Колорадо» в матче чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лавин».

В составе победителей дубль оформил Дениса Мальгина. По шайбе забросили Алекс Ньюхук и Брэд Хант.

Отметим, что голевая передача в активе российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

У хозяев дважды отличился Адриан Кемпе. Еще один гол на счету Виктора Арвидссона.

«Колорадо» набрал 102 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» имеет в активе 100 очков и идет шестым.

Отметим, что обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.