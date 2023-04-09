«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в первом матче Капризов после травмы, Бучневич забросил шайбу

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Миннесоте».

Встреча на льду «дикарей» завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «дикарей» шайбы забросили Райан Хартман (12-я минута), Сэм Стил (12-я), Фредерик Годро (35-я), Джаред Сперджен (40-я) и Йонас Бродин (59-я).

У «блюзменов» отличились Сэмми Блэйз (6-я), Джейк Нейборс (42-я) и российский нападающий Павел Бучневич (48-я).

Отметим, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первый матч с 9 марта. Россиянин нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.

«Сент-Луис» с 81 очком располагается на 11-м место в Восточной конференции, «Миннесота» со 100 очками — на шестой строчке.