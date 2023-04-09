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Нападающий «Авангарда» Жарков может продолжить карьеру в «Автомобилисте» 

35-летний хоккеист, вероятно, покинет омскую команду по завершении нынешнего сезона КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Жарков может продолжить карьеру в «Автомобилисте» 
09 апреля 2023 15:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Авангард»

Форвард «Авангарда» Владимир Жарков может сменить клубную прописку после окончания текущего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, российский спортсмен может присоединиться к «Автомобилисту» в скором времени. Сообщается, что екатеринбургская команда готова платить хоккеисту около 50 миллионов рублей, учитывая бонусы.

Напомним, что Жарков выступает за «Авангард» с 2021 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он заработал десять (3+7) очков за 54 проведенные игры. На стадии плей-офф он отдал две результативные передачи за 13 сыгранных матчей.

источник: «Спорт-Экспресс»
Нападающий «Авангарда» Жарков может продолжить карьеру в «Автомобилисте» 
Нападающий «Авангарда» Жарков может продолжить карьеру в «Автомобилисте» 
35-летний хоккеист, вероятно, покинет омскую команду по завершении нынешнего сезона КХЛ.
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