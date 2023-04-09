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«Ак Барс» победил «Авангард» и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский клуб победил в пятом матче финальной серии.
09 апреля 2023 19:52
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Ак Барса» победили «Авангард» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции и стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки, которые отыгрались с 0:2.

В составе победителей в основное время отличились Дмитрий Юдин (41), Кирилл Адамчук (53). У гостей шайбы на счету Алексея Береглазова (6-я минута) и Рида Буше (16). Хоккеисты «Авангарда» забросили шайбу на 53-й минуте, но судьи отменили взятие ворот. В свою очередь «Ак Барс» забросил шайбу на 57-й минуте, и арбитры тоже отменили ее.

Победу «Ак Барсу» принес гол Вадима Шипачева (68).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Ак Барса».

КХЛ. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 5-я игра

«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) – 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Береглазов (Ткачев), 05:40

0:2 – Буше, 15:28 (бол.)

1:2 – Юдин (Сафонов, Радулов), 40:20

2:2 – Адамчук (Кагарлицкий, Журавлев), 52:23

3:2 - Шипачев, 67:08

Вратари: Билялов – Демченко

Счет в серии: 4-1

источник: «Советский спорт»
«Ак Барс» победил «Авангард» и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Гагарина
Казанский клуб победил в пятом матче финальной серии.
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