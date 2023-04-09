Экс-президент «Авангарда» Сушинский заявил, что судьбу серии с «Ак Барсом» решили арбитры

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский считает, что судьбу финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» решили арбитры.

«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал. Может они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что все равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил», - цитирует Сушинского Sport24.ru.

По его мнению, сезон для «Авангарда» не был провальным, хоккеисты порадовали болельщиков.

«Ак Барс» выиграл финальную серию Восточной конференции со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.