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Главный тренер «Авангарда» Кравец признал, что у «Ак Барса» было больше моментов в серии

Наставник «Авангарда» подвел итоги плей-офф.
09 апреля 2023 21:34
автор: Александр Евграфов

Главный тренер омского «Авангард» Михаил Кравец допустил, что у «Ак Барса» может было больше моментов в серии, отсюда и счет.

«В очередной раз игра была напряженной, забили, вели, но в третьем периоде немного не получилось. Досадные голы, а там овертайм в очередной раз судьба и удача отвернулась от нас. Хотя у «Ак Барса» может и было больше моментов. Хоккей игра такая – чуть неправильно сыграл и все закончилось голом», - сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» выиграл финальную серию Восточной конференции со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина. В пятом матче казанский клуб победил в овертайме со счетом 3:2

источник: «Советский спорт»
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