Кравец заявил, что хотел бы остаться в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, возглавивший команду по ходу сезона, заявил, что хотел бы остаться в омской команде на следующий сезон.

«При поражении всегда говорят, что виноват тренер, можно считать это так. Тут говорят, что многие тренеры трясутся за работу, хотят заработать больше денег – это глупость говорят. Все тренеры, которые работают в КХЛ и ВХЛ, все любят свою работу и получают кайф от нее. И в данном случае, я, пройдя тяжелую судьбу в хоккее и в тренерской работе, получаю удовольствие. Сейчас я расстроен, что так получилось, жизнь продолжается, надо бороться, хоккей - это характер. Будем бороться дальше. Я бы хотел остаться в команде», - заявил Кравец журналистам.

Кравец также поблагодарил болельщиков омской команды за поддержку, заявив, что арена в Омске не развалится никогда, туда будут ходить 12 тысяч настоящих болельщиков «Авангарда», которые будут получать удовольствие от игры.

«Авангард» в пятом матче серии в Казани проиграл «Ак Барсу» в овертайме со счетом 2:3 и не смог выйти в финал Кубка Гагарина. Кравец возглавил команду по ходу сезона.