Билялетдинов заявил, что «Ак Барс» был сильнее «Авангарда» в финальной серии Восточной конференции

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанцев в финальной серии Восточной конференции и выход в финал Кубка Гагарина.

«Хорошая серия была, плохая разве? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сложно сказать, что у какой-то команды было постоянное преимущество. Всегда была борьба, ребята бились и боролись за победу. Обе команды честно играли, но мы были сильнее», - сказал Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

По словам тренера в возникшем перерыве игровой тонус игроков будет поддерживаться тренировками и работой. При этом, оба вероятных соперника хорошо подготовлены.

«Кто будет, тот и будет, мы готовимся», - резюмировал Билялетдинов.

«Ак Барс» победил «Авангард» в пятом матче (3:2 ОТ) и во всей финальной серии Восточной конференции 4-1, выйдя в финал Кубка Гагарина впервые за пять последних лет.