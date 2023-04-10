Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде нанес поражение «Анахайму Дакс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Еще одну шайбу забросил Ти Джей Комфер.

Хозяева ответили дублем Франка Ватрано и точными бросками Адама Хендирка и Бретта Лисон.

«Лавины» набрали 104 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице Западной кофнеренции.

«Утки» с 58 очками расположились на 15-й позиции, давно потеряв все шансы на выход в плей-офф.