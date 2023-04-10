Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде нанес поражение «Филадельфии Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Давид Пастрняк. Еще по одной шайбе забросили Чарли Койл и Павел Заха.

Российский защитник Дмитрий Орлов не принимал участия в игре.

Хозяева ответили точными бросками Уайда Эллисона, Джоэла Фэраби и Оуэна Типпетта.

«Мишки» со 131 очком продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всего регулярного первенства.

«Летчики» с 71 очком занимают 14-е место.