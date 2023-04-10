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Официально: Вудкрофт покидает минское «Динамо»

Специалист отработал четыре года подряд в столице Белоруссии.
10 апреля 2023 09:43
автор: Александр Шульгин

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт покидает пост главного тренера минского «Динамо».

«Минувший сезон для Вудкрофта стал четвёртым подряд и суммарно пятым в качества главного тренера «зубров». Всего Крэйг провёл у руля команды 303 матча – это рекорд клуба. За время его работы «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, причем, трижды кряду, но всякий раз останавливалось на первом раунде.

Благодарим Крэйга за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем регулярном первенстве минчане заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышли в плей-офф Кубка Гагарина.

Однако уже в четвертьфинале Запада «Динамо» уступило питерскому СКА со счетом 2-4 в серии.

Добавим, что Вудкрофт возглавляет также сборную Белоруссии. Его судьба на посту наставника национальной команды пока не ясна.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
Официально: Вудкрофт покидает минское «Динамо»
Специалист отработал четыре года подряд в столице Белоруссии.
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