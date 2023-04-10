Андрей Разин возглавил «Металлург»

«Металлург» объявил о назначении Андрея Разина на должность главного тренера. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 10 апреля, российский специалист заключил контракт, рассчитанный на два года. Другие детали соглашения не раскрываются.

Напомним, будучи хоккеистом, Разин выступал за «Магнитку» в разные годы. В регулярных чемпионатах и плей-офф он провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков.

Что касается тренерской карьеры специалиста, то он работал в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и «Северстали» и других клубах.