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В Красноярске двое мужчин избили тренера детской хоккейной команды в раздевалке после матча

Отмечается, что это были отцы хоккеистов, выступающих в команде.
10 апреля 2023 12:26
автор: Александр Евграфов

Полиция Красноярска выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего на ледовой арене «Енисей» во время турнира по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 года рождения.

По данным полицейских после матча двое мужчин 1977 и 1981 года рождения ворвались в раздевалку детской команды и начали избивать тренера. Отмечается, что это были родители, чьи дети занимаются в команде, которые были недовольны распределением игрового времени между игроками.

На этой почве возник конфликт, который перерос в драку. Сотрудники Управления Росгвардии по Красноярскому краю задержали нападавших. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает Главное управление МВД по Красноярскому краю

Пострадавший тренер команды обратился в медучреждение с травмами, ему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будут приняты решения об определении соответствующей статьи и возбуждении дела.

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