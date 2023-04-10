В Красноярске двое мужчин избили тренера детской хоккейной команды в раздевалке после матча

Полиция Красноярска выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего на ледовой арене «Енисей» во время турнира по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 года рождения.

По данным полицейских после матча двое мужчин 1977 и 1981 года рождения ворвались в раздевалку детской команды и начали избивать тренера. Отмечается, что это были родители, чьи дети занимаются в команде, которые были недовольны распределением игрового времени между игроками.

На этой почве возник конфликт, который перерос в драку. Сотрудники Управления Росгвардии по Красноярскому краю задержали нападавших. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает Главное управление МВД по Красноярскому краю

Пострадавший тренер команды обратился в медучреждение с травмами, ему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будут приняты решения об определении соответствующей статьи и возбуждении дела.