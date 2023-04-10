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«Адмирал» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Берлевым и еще тремя хоккеистами

За «моряков» в следующем сезоне сыграют Берлев, Метальников, Емец и Гутик.
10 апреля 2023 13:21
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Адмирал» продлил на один сезон контракты с Антоном Берлевым, Леонидом Метальниковым, Иваном Емецем и Даниилом Гутиком, сообщается в Telegram-канале владивостокского клуба.

Берлев провел за «Адмирал» 59 матчей регулярного чемпионата, заработал 26 очков, 7 очков (3+4) из которых в плей-офф. Это лучший результат в истории «Адмирала» как в отдельном розыгрыше Кубка Гагарина, так и за всю историю выступлений «моряков» в плей-офф.

На счету Метальникова - 72 игры и пять очков (0+5). Коэффициент полезности составил «+1».

Емец сыграл за «Адмирал» в 45 матчах, на его счету шесть очков (3+3), два из которых в плей-офф. Хоккеист перешел в «Адмирал» по ходу сезона из «Северстали», где в восьми играх забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Гутик также пришел в состав «Адмирала» по ходу сезона, провел в регулярке 15 матчей, заработав четыре очка. А потом пополнил свой багаж еще тремя очками (1+2) в матчах плей-офф.

источник: ХК «Адмирал»
«Адмирал» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Берлевым и еще тремя хоккеистами
За «моряков» в следующем сезоне сыграют Берлев, Метальников, Емец и Гутик.
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