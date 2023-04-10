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Агент Толчинского и Ткачева: Будем определяться между НХЛ и «Авангардом»

Оба хоккеиста ранее выступали в Северной Америке.
10 апреля 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Российские нападающие «Авангарда» Сергей Толчинский и Владимир Ткачев могут продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, что омский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» уступил в полуфинальной серии «Ак Барсу» (2-4).

«У них у обоих в мыслях была НХЛ, поэтому нужно будет решить, что с этим делаем. Кроме того, надо посмотреть, кто будет главным тренером «Авангарда».Будем ли рассматривать предложения от других клубов КХЛ? Пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и Омском, а потом, исходя из ситуации, начнём подключать другие команды, если нас что-то не устроит», — цитирует «Чемпионат» агента хоккеистов Шуми Бабаева.

Отметим, что Точинский в НХЛ выступал за «Каролину», Ткачев - за «Лос-Анджелес».

источник: Чемпионат.com
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