The Athletic назвал Сорокина лучшим вратарем НХЛ по итогам регулярного чемпионата

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назван лучшим голкипером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по версии The Athletic.

В этом сезоне Сорокин шесть матчей сыграл на ноль, являясь лучшим по этому показателю в лиге, вошел в тройку лучших по проценту отраженных бросков (92,5) и в пятерку лучших по коэффициенту надежности (2,33).

На счету Сорокина также 30 побед в 60 матчах. «Островитянам» остается провести в регулярном чемпионате две игры.

В десятку лучших вратарей сезона, составленным журналистами, вошли еще четыре россиянина: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»), Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»).