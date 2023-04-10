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Финальная серия Кубка Гагарина продлится с 17 по 29 апреля

Открытым остается место, где начнется серия.
10 апреля 2023 17:07
автор: Александр Евграфов

Финальная серия Кубка Гагарина начнется 17 апреля, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матчи состоятся 17, 19, 21 и 23 апреля. Серия будет идти до четырех побед. Пятая игра, если понадобится, пройдет 25 апреля, шестая – 27 апреля. Решающий матч состоится 29 апреля.

Открытым остается лишь город, где начнется финальная серия. В случае, если вторым финалистом станет московский ЦСКА, то серия стартует в Казани, на домашней площадке «Ак Барса». Если же во втором полуфинале сильнее окажутся армейцы с берегов Невы, то первые две игры финала состоятся в Санкт-Петербурге.

Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс». В серии между ЦСКА и СКА - ничья - 2-2.

источник:
Финальная серия Кубка Гагарина продлится с 17 по 29 апреля
Открытым остается место, где начнется серия.
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