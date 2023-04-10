ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин пропустит матч с «Айлендерс»

Россиянин пропустит 55-й матч в карьере.
10 апреля 2023 19:17
автор: Александр Евграфов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает журналист Роман Стаббс со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Этот матч станет 55-м пропущенным в карьере Овечкина, 31 из которых, из-за травмы. Ранее Овечкин пропустил игру с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела. Лавиолетт не исключил, что россиянин сможет сыграть в двух оставшихся матчах регулярного чемпионата – против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

В этом сезоне Овечкин сыграл в 72 играх, забросив 42 шайбы и отдав 32 результативные передачи.

источник:
Защитник «Сан-Хосе» Кныжов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Защитник «Сан-Хосе» Кныжов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Защитник стал единственным россиянином, претендующим на приз.
10.04.2023 20:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин пропустит матч с «Айлендерс»
Россиянин пропустит 55-й матч в карьере.
10.04.2023 19:17
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Финальная серия Кубка Гагарина продлится с 17 по 29 апреля
Открытым остается место, где начнется серия.
10.04.2023 17:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
The Athletic назвал Сорокина лучшим вратарем НХЛ по итогам регулярного чемпионата
В десятку лучших голкиперов вошли еще четверо россиян.
10.04.2023 15:25
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Агент Толчинского и Ткачева: Будем определяться между НХЛ и «Авангардом»
Оба хоккеиста ранее выступали в Северной Америке.
10.04.2023 15:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Разина в «Металлурге»
Ранее специалист возглавлял «Северсталь».
10.04.2023 14:25
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Адмирал» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Берлевым и еще тремя хоккеистами
За «моряков» в следующем сезоне сыграют Берлев, Метальников, Емец и Гутик.
10.04.2023 13:21
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Игрокам «Ак Барса» выплатят по 9 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина
Игрокам «Ак Барса» выплатят по 9 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина
В решающей серии казанцы сыграют с ЦСКА.
10.04.2023 12:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
В Красноярске двое мужчин избили тренера детской хоккейной команды в раздевалке после матча
Отмечается, что это были отцы хоккеистов, выступающих в команде.
10.04.2023 12:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Андрей Разин возглавил «Металлург»
Андрей Разин возглавил «Металлург»
Контракт нового тренера рассчитан на два года.
10.04.2023 11:33
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика