Овечкин пропустит матч с «Айлендерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает журналист Роман Стаббс со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Этот матч станет 55-м пропущенным в карьере Овечкина, 31 из которых, из-за травмы. Ранее Овечкин пропустил игру с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела. Лавиолетт не исключил, что россиянин сможет сыграть в двух оставшихся матчах регулярного чемпионата – против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

В этом сезоне Овечкин сыграл в 72 играх, забросив 42 шайбы и отдав 32 результативные передачи.