Защитник «Сан-Хосе» Кныжов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Клубы Национальной хоккейной лиги определились с кандидатами на «Билл Мастертон Трофи».
Напомним, что приз вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею
Так, «Сан-Хосе» номинировал российского защитника Николая Кныжова. Об этом сообщает The Hockey News. В издании отметили, что в течение последних двух лет почти каждые три-четыре месяца -летнему хоккеисту нужна была операция.
Отметим, что в середине марта Николай забросил первую шайбу с 2021 года.
Также в список номинантов попали: Джон Карлсон (»Вашингтон»), Фил Кессел (»вегас»), Крис Летанг (»Питтсбург») и др.