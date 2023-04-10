Защитник «Сан-Хосе» Кныжов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Клубы Национальной хоккейной лиги определились с кандидатами на «Билл Мастертон Трофи».

Напомним, что приз вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею

Так, «Сан-Хосе» номинировал российского защитника Николая Кныжова. Об этом сообщает The Hockey News. В издании отметили, что в течение последних двух лет почти каждые три-четыре месяца -летнему хоккеисту нужна была операция.

Отметим, что в середине марта Николай забросил первую шайбу с 2021 года.

Также в список номинантов попали: Джон Карлсон (»Вашингтон»), Фил Кессел (»вегас»), Крис Летанг (»Питтсбург») и др.