Разин ответил своим хейтерам после назначения в «Металлург»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин не боится реакции критиков после своего назначения на пост наставника уральской команды.

«У каждого может быть свое мнение, пусть говорят что хотят. Доброжелатели всегда найдутся, люди, которые будут ставить палки в колеса всегда были и будут. Тяжелее было переходить из «Ижстали» команды ВХЛ в «Автомобилист», пусть тогда он не был топ-клубом. Говорили: «А как же тренер ВХЛ сможет на таком уровне работать?». Все же получилось нормально. Сейчас очередная ступенька. Я уверен в своих силах», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, «Металлург» завершил выступление в Кубке Гагарина, проиграв омскому «Авангарду» в полуфинале Восточной конференции. Позже руководство клуба объявило об отставке Ильи Воробьева.

В свою очередь, Разин сам ушел из череповецкой «Северстали», которую вывел в плей-офф Запада, где его подопечные в семи матчах уступили ЦСКА.