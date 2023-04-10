Ротенберг назвал лучшей игру СКА, в которой питерцы уступили 3:7

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат пятого матча финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила ЦСКА.

«Огромная благодарность болельщикам. Отличное начало, контролировали игру, но допустили ошибки. По статистике - наша лучшая игра. Играем с хорошим соперником, у них было два момента - оба забили. Готовимся к следующей игре, она самая важная», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу московской команды. Команда Сергея Федорова уступала по ходу встречи - 0:2.

В составе ЦСКА хет-трик оформил Михаил Григоренко (14-я, 33-я и 55-я минуты). Дубль у Константина Окулова (47-я и 59-я). По шайбе забросили Андрей Светлаков (13-я) и Максим Мамин (52-я).

У клуба из Санкт-Петербурга отличились Александр Никишин (7-я), Эмиль Галимов (8-я) и Александр Волков (55-я).

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу команды Сергея Федорова.

Шестой матч пройдет 12 апреля в Москве.