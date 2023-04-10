Федоров сравнил противостояние ЦСКА и СКА с плей-офф Кубка Стэнли

Главный тренер питерского ЦСКА Сергей Федоров сравнил противостояние ЦСКА и СКА в финале Западной конференции с плей-офф Кубка Стэнли.

«По скоростям согласен. Не скажу, что вижу много здесь из НХЛ. КХЛ — это лучшая лига, что мы имеем, играют две лучшие команды, показывают искрометный хоккей. Сложно сравнивать. В плане голов, скоростей, розыгрыша лишнего игрока — есть что-то общее», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу московской команды. Команда Сергея Федорова уступала по ходу встречи - 0:2.

В составе ЦСКА хет-трик оформил Михаил Григоренко (14-я, 33-я и 55-я минуты). Дубль у Константина Окулова (47-я и 59-я). По шайбе забросили Андрей Светлаков (13-я) и Максим Мамин (52-я).

У клуба из Санкт-Петербурга отличились Александр Никишин (7-я), Эмиль Галимов (8-я) и Александр Волков (55-я).

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу команды Сергея Федорова.

Шестой матч пройдет 12 апреля в Москве.