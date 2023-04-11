Дубль Панарина и передача Тарасенко не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сейбрз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Кейси Миттельштад. Еще одну шайбу забросил Йон Петерка.

Хозяева ответили дублем Артемия Панарина . Одну голевую передачу записал на свой счет Владимир Тарасенко.

«Клинки» набрали 87 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая борьбу за место в плей-офф.

«Рейнджеры» со 107 очками расположились на пятой строчке.