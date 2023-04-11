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Шайба Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Ванкувер»

Россиянин отметился результативным броском.
11 апреля 2023 08:39
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артур Калиев, Владислав Гавриков и Дрю Даути.

«Короли» набрали 102 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ванкувер» с 79 очками расположился на 12-й строчке.

Добавим, что «Лос-Анджелес» досрочно решил задачу выхода в плей-офф Кубка Стэнли, а канадская команда не сможет продолжить борьбу за трофей, оставшись за бортом соревнований.

источник: «Советский спорт»
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