«Нэшвилл» обыграл «Калгари», Афанасьев забросил первую шайбу в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ Калгари Флэймз» – «Нэшвилл Предаторз» завершился в пользу гостей – 3:2 Б.

В составе победителей по шайбе забросили Зак Сэнфорд, Томми Новак (победный буллит), а также российский форвард Егор Афанасьев, для которого этот гол стал дебютным в лиге. Другой россиянин, выступающий за «Нэшвилл», Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-2».

У проигравших отличились Трой Стечер и Микаэль Баклунд, а российский защитник «Флэймз» Никита Задоров покинул площадку без результативных действий.

Таким образом, «Нэшвилл» выиграл третий матч из последних четырех, а «Калгари» потерпел второе поражение кряду.

13 апреля «Флэймз» сыграют с «Сан-Хосе», а «Предаторз» через день встретятся с «Миннесотой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Нэшвилл» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам – 1:2)

Голы:

0:1 – 5 Афанасьев (Янковски)

1:1 – 27 Стечер (Дюбе, Манджипани)

1:2 – 44 Сэнфорд (Ливингстон, Глэсс)

2:2 – 48 Баклунд (Юбердо, Манджипани)

Вратари: Маркстрем 27/29 – Сарос 42/44.