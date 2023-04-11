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Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо»

Ранее специалист вел переговоры с московским «Спартаком».
11 апреля 2023 10:15
автор: Александр Шульгин

Бывший тренер ЦСКА и казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо».

По информации клубной пресс-службы соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

Напомним, ранее стало известно что канадец Крэйг Вудкрофт покинет пост наставника минчан 30 апреля в связи с истечением срока контракта. Кроме того, вероятнее всего, Квартальнов сменит Вудкрофта и на посту главного тренера сборной Белоруссии.

Ранее Квартальнов вел переговоры с московским «Спартаком», но стороны не договорились по финансовым условиям.

В минувшем регулярном первенстве «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина белорусская команда проиграла питерскому СКА в серии 2-4.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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