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Борис Михайлов высказался о драке после матча СКА - ЦСКА

Ветерану не понравилось поведение игроков после встречи.
11 апреля 2023 11:17
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов прокомментировал драку игроков СКА и ЦСКА после пятого матча финальной серии Западной серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Нервишки петербуржцев вчера встали на грани, но уступать не хотели, было видно, да и к тому же они играли дома, но вышел блин комом. Драка в конце - ненужные эмоции, как бы помягче сказать, это не украсило вчерашний поединок», - приводит слова ветерана РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу московской команды. Команда Сергея Федорова уступала по ходу встречи - 0:2.

В составе ЦСКА хет-трик оформил Михаил Григоренко (14-я, 33-я и 55-я минуты). Дубль у Константина Окулова (47-я и 59-я). По шайбе забросили Андрей Светлаков (13-я) и Максим Мамин (52-я).

У клуба из Санкт-Петербурга отличились Александр Никишин (7-я), Эмиль Галимов (8-я) и Александр Волков (55-я).

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу команды Сергея Федорова.

Шестой матч пройдет 12 апреля в Москве.

источник: «РИА Новости»
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