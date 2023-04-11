«Два года, проведенные в «Сибири», навсегда останутся в моем сердце». Мартемьянов - о своей отставке

Андрей Мартемьянов отреагировал на свой уход с поста главного тренера «Сибири».

Напомним, что об отставке специалиста стало известно 11 апреля.

«Эти два года, проведенные в «Сибири», навсегда останутся в моем сердце. Хотел бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку нашего коллектива, который старался, бился, играл для них.Благодарю парней, с которыми за два года меня судьба столкнула. Желаю им прогресса, хороших матчей и результатов», — цитирует Мартемьянова прес-служба новосибирского клуба.

Под руководством специалиста дважды занимала шестое место в Восточной конференции, но ни разу не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.