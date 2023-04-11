Куликов выйдет на лед в матче «Питсбурга» с «Чикаго»

Защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов восстановился после повреждения.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний хоккеист сыграет в матче с «Чикаго». Игра пройдет 12 апреля и начнется в 2:30 по московскому времени.

Отметим, что месяц назад Куликов получил травму во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Двухлетнее соглашение россиянин с »Питтсбургом» истекает по завершению текущего сезона.

В текущем чемпионате Дмитрий провел 65 матчей, в которых набрал 16 (3+13) очков.

«Питтсбург» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 90 очков после 80 матчей.