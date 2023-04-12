«Бостон» победил «Вашингтон» и установил рекорд НХЛ по набранным очкам

Хоккеисты «Бостон Брюинз» победили «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и установили рекорд по количеству набранных очков за сезон.

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. У победителей шайбы на счету Брэда Маршанда (29-я минута), Тайлера Бертуцци (35), Томаша Носека (45), Гарнета Хэтэуэя (48) и Джейка Дебраска (59). В составе гостей отличились Ник Дженсен (36) и Том Уилсон (48).

Из-за травмы верхней части тела встречу пропускал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Бостон» набрал 133 очка в 81 игре регулярного чемпионата и превзошел достижение «Монреаль Канадиенс», который в сезоне-1976/77 набрали 132 очка в 80 матчах.