«Миннесота» проиграла «Виннипегу», Капризов забросил рекордную шайбу

Хоккеисты «Виннипег Джетс» победили «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Миннесоте завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Единственная шайба у хозяев на счету Кирилла Капризова, которая стала для россиянина 40-й в этом сезоне. Капризов стал первым игроком «Минессоты», который провел два и более сезонов, забросив 40 и более шайб. В предыдущем сезоне на счету россиянина было 47 голов и 81 матче.

«Виннипег» после победы обеспечил себе место в плей-офф Кубка Стэнли. «Миннесота» с 102 очками занимает шестое место в Западной конференции, также обеспечив себе выход в следующий раунд соревнований.