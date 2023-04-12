Определились все участники плей-офф в Западной конференции НХЛ

В Западной конференции Национальной хоккейной лиге определились все участники плей-офф.

В играх на выбывание в Западной конференции сыграют «Вегас», «Эдмонтон», «Колорадо» (нынешний обладатель Кубка Стэнли), «Даллас», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».

В Восточной конференции вакантным остается только одна путевка, за которую ведут борьбу «Нью-Йорк Айлендерс» (91 очко) и «Питтсбург Пингвинз» (90). Последнюю игру регулярки «островитяне» проведут против «Монреаля», а «пингвины» сыграют с «Коламбусом».

Место в плей-офф Восточной конференции себе обеспечили «Бостон» (победитель регулярного чемпионата), «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» и «Флорида».

Последний игровой день может внести лишь изменения в парах, но не изменит состав участников. Регулярный чемпионат завершится 14 апреля.