«Питтсбург» проиграл «Чикаго», Малкин забросил шайбу

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Чикаго Блэкхокс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5.

Одна из шайб у хозяев площадки на счету Евгения Малкина, который забросил 27 шайб в этом сезоне. Россиянин был признан третьей звездой встречи.

Второй звездой стал голкипер гостей Петр Мразек, который отразил 38 из 40 бросков по своим воротам. Первой звездой матча назван форвард «Чикаго» Андреас Атанасиу, на счету которого заброшенная шайба.

У «Питтсбурга» 90 очков и он ведет борьбу с «Нью-Йорк «Айлендерс» за последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции. У «островитян» на одно очко больше. Последнюю игру регулярки «островитяне» проведут против «Монреаля», а «пингвины» сыграют с «Коламбусом».