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Малкин заявил, что команда проиграла крайне важную игру с «Чикаго»

«Питтсбург» находится на грани непопадания в плей-офф Кубка Стэнли этого сезона.
12 апреля 2023 10:00
автор: Александр Евграфов

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение в матче с аутсайдером НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

«У меня просто нет слов. Мы должны были побеждать дома. Все понимают, насколько был важен этот матч, его значимость просто огромна», - цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» серьезно осложнил себе борьбу за последнюю путевку в плей-офф. Команда набрала 90 очков и располагается на девятом месте в Восточной конференции, уступая очко «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитянам» достаточно победить «Монреаль Канадиенс» в заключительном матче регулярного чемпионата, который состоится 12 апреля, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф.

источник: NHL (НХЛ)
Малкин заявил, что команда проиграла крайне важную игру с «Чикаго»
«Питтсбург» находится на грани непопадания в плей-офф Кубка Стэнли этого сезона.
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