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Тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Квартальнов назвал сроки своих контрактов

Специалист будет работать год, имея опцию продления еще на два года.
12 апреля 2023 15:01
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной Белоруссии и минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о сроках подписанных контрактов.

«Все прошло быстро, все нормально. Контракт (с «Динамо») подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года», - цитирует Квартальнова «Чемпионат».

По словам 57-летнего специалиста аналогичные условия действуют и в контракте со сборной Белоруссии.

Квартальнов назначен на обе должности 11 апреля, предыдущим местом работы специалиста был казанский «Ак Барс», который он тренировал с 2019 по 2022 год.

источник: Чемпионат.com
Тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Квартальнов назвал сроки своих контрактов
Специалист будет работать год, имея опцию продления еще на два года.
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