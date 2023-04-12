Тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Квартальнов назвал сроки своих контрактов

Главный тренер сборной Белоруссии и минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о сроках подписанных контрактов.

«Все прошло быстро, все нормально. Контракт (с «Динамо») подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года», - цитирует Квартальнова «Чемпионат».

По словам 57-летнего специалиста аналогичные условия действуют и в контракте со сборной Белоруссии.

Квартальнов назначен на обе должности 11 апреля, предыдущим местом работы специалиста был казанский «Ак Барс», который он тренировал с 2019 по 2022 год.