Вишневски – о россиянах: Они не умеют пить немного, законченные алкоголики

Американский хоккеист Джеймс Вишневски, который в настоящий момент находится без клуба, высказался об отношении россиян к алкоголю.

Отметим, что 39-летний защитник выступал за «Адмирал» в сезоне-2016/2017.

«Здесь нет баров, потому что в России граждане – законченные алкоголики. Они не способны выпить немного, провести время в приятной компании, а напиваются до крайней степени. Русским спортсменам нельзя давать много выходных, так они запросто могут уйти в запой, а руководство команды даже не будет знать, где их игроки», — приводит слова Вишневски Cam&Strick.

Добавим, что в сезоне-2016/2017 Вишневски отыграл за «Адмирал» 16 встреч, в которых заработал четыре очка (1+3). В конце 2016 года американец покинул стан «моряков».