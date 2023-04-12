Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», забивший 40 голов в двух сезонах НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал рекордсменом команды из Сент-Пола. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отметим, что российский хоккеист отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:3).

Таким образом, этот гол для 25-летнего форварда стал 40-м в нынешнем сезоне лиги. Россиянин второй год кряду забрасывает 40 или более шайб в НХЛ, что является рекордом клуба.

Добавим, что в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги в составе «Миннесоты» Капризов принял участие в 67 матчах, в которых заработал 75 (40+35) очков.