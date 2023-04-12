ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, в четвертый раз обыграв СКА 

Хоккеисты ЦСКА оказались сильнее СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

За красно-синих шайбы забросили Максим Соркин (1-я минута), Константин Окулов (31) и Даррен Диц (46).

Таким образом, ЦСКА побеждает в серии до четырех побед (4:2) и выходит в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом».

Первая финальная игра запланирована на 17 апреля в Казани.

КХЛ. Кубок Гагарина.

Западная конференция.

Финал.

Шестая игра

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Соркин (Нестеров, Мамин), 00:13

2:0 – Окулов (Плотников, Каменев), 30:36

3:0 – Диц (Каменев), 45:17 (бол.)

Вратари: Рейдеборн - Подъяпольский

Счет в серии: 4:2